Día Internacional del Beso: estos animales también demuestran su afecto

No solo los humanos demuestran su afecto con besos, también los animales lo hacen y aquí te decimos las especies que celebran el Día Internacional del Beso.

De acuerdo con una publicación del British Council, no es sorprendente que los orangutanes y bonobos lo hagan, ya que son parientes cercanos. De hecho, el genoma de éstos sólo difiere un 1.3 por ciento, señala el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Estos animales se besan por comodidad y para socializar; a veces lo hacen después de una pelea para resolver sus diferencias.

Algunos bonobos se han besado por hasta 12 minutos, mientras que el récord del beso más largo entre humanos lo impuso una pareja tailandesa en 2013: su beso duró más de 58 horas, de acuerdo con Guinness World Records.

Los orangutanes oprimen sus labios mutuamente, pero los científicos no están seguros de si intentan besarse como forma de interacción social o buscan compartir comida.

Otros animales presentan comportamientos similares a los besos, como los perros, que lamen para mostrar afecto, y los elefantes, que ponen sus trompas en las bocas de otros.

¿Por qué se celebra el Día Internacional del Beso?

Se conmemora cada 13 de abril en honor al beso más largo que se ha registrado en la historia.

Fue durante una competencia anual en Tailandia organizada por Ripley's Believe It or Not!, en Pattaya, donde Ekkachai Tiranarat y Laksana Tiranarat participaron.

(Con información de Agencia Reforma y CNN)