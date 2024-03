Día Mundial de la Salud Bucodental: cuida tu boca de las caries

Las enfermedades bucales como la caries y los padecimientos de las encías representan desafíos significativos para la salud dental de la población en México.

Según Ana Rosa Pinedo, presidenta del Colegio Odontológico de Jalisco, toda la población adulta padece o tendrá alguno (o ambos) padecimientos.

"Prácticamente entre el 95 y 99 por ciento de los adultos padecen caries y enfermedad periodontal. No estamos exentos de caries nadie, después de los resfriados, es la segunda más común en toda la población", comentó.

En el caso de la caries, precisó, se ve más en pacientes menores de 40 años, mientras que las enfermedades periodontales, después de esa edad.

La especialista destacó la importancia de que las embarazadas cuiden su salud bucal, pues durante la gestación es cuando más pueden desarrollarse daños en las encías, y la caries en la madre puede ‘transmitirse’ al bebé.

Pinedo explicó que la mayoría de las ocasiones, cuando un paciente llega con el dentista es porque la caries ya está avanzada, es decir, cuando hay puntos negros en los dientes y con riesgo a perder la pieza.

En cuanto a las enfermedades periodontales, dijo, lo grave radica en que no causan dolor lo que hace que el paciente vaya al dentista hasta que tiene un diente flojo o ya se le cayó. Inician con hinchazón y sangrado de encías.

Pinedo, en el marco del que se celebra hoy, hizo un llamado a la población para tener una buena salud bucal, acudir al dentista de manera preventiva al menos una vez al año y cepillarse los dientes después de consumir alimentos, principalmente azúcar.