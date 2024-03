Día Mundial del Síndrome de Down: mitos y desafíos en la actualidad

Cada 21 de marzo, se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down, un día que sirve para que las personas conozcan más acerca de los mitos y desafíos que enfrentan aquellos que viven con esta condición.

De esa forma, se busca borrar cualquier idea errónea sobre lo que implica que alguien tenga Síndrome de Down y así poder abrirles oportunidades escolares, laborales, sociales y de relaciones personales.

El Síndrome de Down, o trisomía 21, es una afección en la que la persona tiene un cromosoma extra, lo que cambia la forma en que se desarrolla.

Puede haber desafíos mentales como físicos, pero existen diversas herramientas enfocadas a que puedan alcanzar su máximo potencial.

Aun así, uno de los mitos sobre las personas con esta condición es que son ‘niños eternos’, que nunca podrán ser independientes.

Y cuando aparece la sobreprotección, ahonda, la persona empieza a ser invisible, pues en realidad son los otros los que deciden si puede o no.

Le ha tocado escuchar múltiples veces que los hijos expresan el deseo de casarse, a lo que los padres responden: "Tú te vas a quedar con mamá y papá por siempre".

O también ocurre que se les dice que sí a lo que desean hacer, pero -a diferencia de otras personas-, no se les impulsa ni se les apoya.

"Creo que la principal barrera de las personas con Síndrome de Down es el desconocimiento", apunta Gabriela Elizondo , cofundadora de Familia Down Up, iniciativa que busca ser una red de apoyo para quienes viven con este síndrome, sus familias y círculo de atención.

La madre de un niño de 7 años con esta condición recuerda que la falta de información los llevó a pensar tantas cosas equivocadas, como que no podría caminar.

Poco a poco fueron entendiendo que el menor tiene anhelos y capacidades como cualquier persona, y quizá requiere un poco más de ayuda, pero puede lograrlo.

Cuando Mariana González nació, hace 34 años, sus padres acudieron con un terapista en busca de entender más sobre el Síndrome de Down.

En aquella consulta le hicieron una pregunta que marcó cómo sería la vida de su hija.

El especialista respondió: "No le pongan un tope".

Y no lo hubo. Así, Mariana se graduó en 2020 como licenciada en Ciencias de la Educación, con acentuación en educación especial, por la Universidad de Monterrey.

Le tomó seis años estudiar la preparatoria y ocho de la universidad, cuenta, necesitó algunas adecuaciones y algunos maestros no creyeron en ella, pero lo logró.