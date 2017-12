Cómo evitar subir de peso en Navidad y no 'morir' en el intento

Agencia

Ciudad de México.- En estas fechas navideñas muchos se olvidan de cuidar su alimentación, suben de peso y con ello desatienden su salud. Por ello, Mónica M. Ancira Moreno, académica de la Facultad de Medicina, brinda algunos consejos.

De acuerdo con Excelsior, el primer paso, mencionó la experta, es acudir con un nutriólogo para, de acuerdo al peso, estatura y actividad física, saber si estamos en el rango indicado.

El segundo es comer cinco veces al día (tres fuertes y dos ligeros), además de controlar las raciones de los platillos navideños, y preferir los alimentos asados y horneados sobre los capeados o empanizados.

El tercer punto es acompañar los platillos navideños con otros que no son típicos de la temporada, como una ensalada o caldo menos grasoso.

En cuarto lugar evitar las bebidas azucaradas, cubrir la recomendación de dos litros de agua al día, o tomar bebidas de limón o jamaica, sin endulzar.

Y por último, cuidar el consumo de sal, porque –en exceso– puede afectar los riñones y presión arterial.

Consejos para antes de empezar una dieta

1. Esperar hasta mañana: No pases más tiempo pensando si deberías o no seguir un plan alimenticio saludable porque podrías perder ese impulso y motivación entre ahora, mañana o cada vez que te prometiste tomar el camino saludable. No hay mejor momento que ahora, informó Milenio.

2. No te prives: El considerar dejar de lado alimentos buenos pero que piensas te hacen mal, hará que desertes en el menor tiempo posible. Aprende a distinguir entre la comida chatarra y las porciones de una buena comida, aquí es donde las habilidades de control de porciones serán útiles, por ejemplo, en lugar de comprar siempre el plato grande, pide el chico.

3. Un día meta: Poner un límite a tu estilo de vida saludable es la forma más fácil de terminar en la perdición. Los grandes cambios a corto plazo son más difíciles de mantener que los pequeños cambios a largo plazo.