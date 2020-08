Estas han sido las dietas más populares de la pandemia ¿Sabes por qué?

Ciudad de México.- Durante el confinamiento tanto el Ayuno intermitente como la dieta Keto han sido de las búsquedas más populares en internet para perder peso. Ambas propuestas son atractivas; sin embargo, ninguna de las dos tiene evidencia concluyente pues son regímenes difíciles de mantener a largo plazo, además de que -como en todo tipo de dieta- no es apta para población en general. Ayuno intermitente Lo que debes de saber -No es una dieta, es un método que alterna periodos de ayuno con periodos de alimentación. -Hay distintos tipos de ayuno, el más popular es el 16/8 que implica comer durante 8 horas y ayunar 16. -Durante el periodo de ayuno se puede mejorar la salud a través de diversos marcadores metabólicos. -Puede ser parte de un estilo de vida saludable. Posibles beneficios -Aumenta la sensibilidad a la insulina, factor protector contra la diabetes tipo 2. -Mejora parámetros bioquímicos relacionados con la inflamación, factor clave en muchas enfermedades crónicas. -Promueve la autofagia, un proceso de reparación celular. -Favorece la salud cardiometabólica. -Efecto antienvejecimiento. Riesgos -Puede haber hipoglucemias, hambre, mal humor, dolor de cabeza, debilidad y fatiga. -No está indicado en personas con diabetes, niños, durante el embarazo y la lactancia. -Puede promover desórdenes de la conducta alimentaria. Dieta keto Lo que debes de saber -Consiste en aumentar el consumo de grasas en la dieta a 75%, mantener las proteínas en 20% y disminuir los carbohidratos al 5%. -Se ha utilizado desde la década de 1920 como terapia para la epilepsia. -El cuerpo descompone las grasas para formar sustancias llamadas cetonas que sirven como fuente alternativa de combustible (x). -Difícilmente puede ser parte de un estilo de vida saludable. Posibles beneficios - Rápida pérdida de peso. - Puede favorecer la resistencia a la insulina, los triglicéridos, síndrome de ovario poliquístico y el deterioro cognitivo como epilepsia y Alzheimer. - Mayor control del apetito. Riesgos - Puede provocar náuseas, vómitos, dolor de cabeza, fatiga, mareos, insomnio, dificultad en la tolerancia al ejercicio. - Calambres a consecuencia de un desequilibrio hidroeléctrico. - La falta de fibra provoca estreñimiento y desequilibrio en la microbiota. - Efecto rebote. -Es una dieta estricta y difícil de mantener. - Aislamiento social y trastornos en la conducta alimentaria. - No es segura para personas con afecciones relacionadas con páncreas, hígado, tiroides o la vesícula biliar. ¿Dejar de comer para aprender a comer? Definitivamente este tipo de regímenes alimenticios difícilmente modificarán hábitos a largo plazo. El éxito de una buena dieta radica en el mantenimiento del mismo, no en la rápida pérdida de peso. Para perder peso de forma saludable es necesario: - Lograr adherencia al plan de alimentación. - Mantener un balance calórico negativo. - Incluir alimentos de buena calidad nutrimental como verduras, frutas, leguminosas, semillas, oleaginosas, cereales integrales, pescado, mariscos, huevo, aves, lácteos (fermentados preferentemente) y ocasionalmente carne roja. - Sentir saciedad. Muy importante: No realizar ningún plan de alimentación sin ser previamente evaluado por un profesional de la salud. Ambos regímenes pueden ser exitosos siempre y cuando se prescriban de forma personalizada. .