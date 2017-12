Rápido y eficaz: ¿cómo acabar con los dolores de espalda?

Agencia

Ciudad de México.- Según un experto, abusar de ver programas en la cama podría ser la principal causa del dolor de espalda. De acuerdo con Damian McClelland, director del servicio clínico de trastornos musculoesqueléticos de Bupa UK, si quieres aliviar el dolor de espalda deberías dejar de tirarte en la cama con tu móvil o tu tableta.

"Cuando nos tumbamos en la cama a mirar la televisión o a revisar nuestros correos desde el móvil o la tableta, tendemos a adoptar una postura encorvada, mirando hacia abajo, y esto causa estragos para nuestra postura", señala a HuffPost Reino Unido. "Lo que esto quiere decir es que no estamos sosteniendo de manera correcta nuestra columna o nuestra cabeza, que suele ser la parte más pesada de nuestro cuerpo. Esto provoca mucha presión a los músculos y las articulaciones del cuello", argumenta.

McClelland afirma que el riesgo de dañar nuestra espalda aumenta si se emplea el móvil o la tableta estando estos conectados a un enchufe, dado que "estás a merced de un cable muy pequeño".

"Si tienes la sensación de tener que cambiar de postura a menudo porque sientes un hormigueo o entumecimiento en una pierna, o simplemente estás incómodo, se trata de una señal que te está mandando el cuerpo para recordarte que no has adoptado una postura correcta", añade el experto.

"No solo resulta doloroso en ese momento, sino que una postura incorrecta puede acarrear problemas de salud a largo plazo y puede acabar causando dolor en la zona lumbar, en los hombros y en el cuello, lo que puede afectar a tu vida laboral y social", advierte.

El experto insiste en que si no cambiamos estos hábitos, las consecuencias de adoptar estas posturas incorrectas pueden conllevar un grave dolor crónico. No obstante, la buena noticia es que McClelland no es partidario de eliminar Netflix de tu habitación por completo.

El especialista ofrece los siguientes consejos para emplear el móvil, la tableta o para ver la televisión en la cama:

1.Sostén tu cabeza. Siéntate erguido con ayuda de cojines o, si estás tumbado, asegúrate de que haya suficientes cojines como para sostener tu peso.

2. Procura no girar el cuerpo. Mantén la espalda erguida poniéndote cojines detrás si estás tumbado de lado, haciendo especial hincapié en el centro de la espalda, para mantenerla recta.

3. Mantén los hombros hacia las escápulas y hacia abajo si te sientas en posición vertical, no redondeados o encorvados.

No te encorves para mirar a la pantalla, debería estar situada a la altura de los ojos, igual que cuando está en una mesa.

4. Haz algunos estiramientos entre serie y serie. Estira los brazos por encima de la cabeza y, al mismo tiempo, estira los pies hacia abajo a fin de estirar todo el cuerpo. Después, coloca las manos en la zona inferior de tu espalda y empuja sacando el pecho para estirar las lumbares.

5. Intenta cargar la tableta o el móvil antes de usarlos para no acabar colocado al antojo del cable.

6. Reduce el tiempo que usas el móvil o el portátil en la cama. Simplemente no lo uses justo antes de acostarte, ya que también podría afectar a tu ciclo de sueño.