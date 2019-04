La droga emergente que mata por sobredosis en EU

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- El fentanilo ha reemplazado a la heroína como principal droga vinculada a las muertes por sobredosis en Estados Unidos. Aunque las autoridades federales intentan luchar contra este flagelo, considerado ya como una epidemia, la cifra de muertes va en aumento.

El fentalino es un opiáceo sintético surgido en los últimos años, cuyo efecto puede ser hasta 50 veces mayor que el de la heroína. Esta droga, similar a la morfina pero más potente, suele emplearse en el tratamiento de pacientes con dolores intensos o crónicos, o después de una operación quirúrgica, publica el portal de noticias RT.

Tras su introducción en 2014, las muertes se incrementaron un 178 % en solo dos años.

Las autoridades de la capital estadounidense no lanzaron un plan contra ese mal hasta el pasado mes de diciembre.

"Fue muy aterrador al principio porque sentíamos que estaba por delante de nosotros. Era un tren fuera de control, no estábamos preparados, se nos escapaba. En toda la ciudad en cuanto a servicios no estábamos preparados para tal devastación. Ni servicios en lo que respecta a la atención de las personas, ni estábamos preparados en cuanto a legislación, ni estábamos preparados para la cantidad de personas que iban a morir", comenta Diane Jones, directora de la organización de servicios sociales Family and Medical Counseling Service.