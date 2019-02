Ecosistemas al borde del colapso por extinción de insectos

Agencia

SYDNEY.- El saltamontes de las Montañas Rocosas, en Norteamérica, era una especie de langosta tan numerosa que en incluso tapaba el sol sobre las Grandes Praderas, y podían competir con las manadas de búfalos en su apetito. Pero se extinguió en las primeras décadas del siglo XX.

La selva tropical de Puerto Rico estaba atestada de mariposas, pero ahora no sólo ya no abundan, sino que con su reducción también descendió la cantidad de aves y lagartijas que se alimentaban de ellas.

De acuerdo a Vanguardia, estos casos no son excepciones: un análisis de 73 estudios realizados en distintas partes del mundo mostró que el 41% de las especies de insectos están en decadencia, una declinación que en el caso de los vertebrados, por ejemplo, es del 22% solamente.

La conclusión del trabajo publicado en Biological Conservation es funesta: "Esta revisión destaca el horrible estado de la biodiversidad de los insectos en el mundo, en tanto casi la mitad de las especies disminuyen rápidamente y un tercio están amenazadas por la extinción".

"Hay motivos para preocuparse", dijo a National Geographic Francisco Sánchez-Bayo, autor principal de esta primera medición global de la población de insectos del planeta e investigador de la Universidad de Sidney, Australia. "Si no lo detenemos, van a colapsar ecosistemas enteros, debido a la inanición".

David Wagner, especialista en ecología de la Universidad de Connecticut, interpretó el estudio para NatGeo y explicó que las razones de la disminución de insectos son varias. Entre los factores se destacan los cambios en el hábitat causados por el hombre, como la deforestación y la conversión de espacios naturales en zonas para la agricultura.

No sólo se eliminan aquellas especies vegetales que no se cultivan, sino que se utilizan químicos como herbicidas, fungicidas y pesticidas. Por ejemplo, algunos insecticidas muy populares, como los neonicotinoides, afectan especies a las que no apuntan, como las abejas. Los pesticidas pueden cumplir un papel en la octava parte de la mengua de insectos en el mundo.

"Los insectos funcionan como la base de la red alimentaria", explicó Sánchez-Bayo a NatGeo. "Los comen todos, desde las aves hasta los pequeños mamíferos hasta los peces. Si baja su cantidad, la cantidad de todos lo demás también bajará".

También cumplen funciones cruciales para la humanidad, como la polinización de las plantas, que constituyen la tercera para de la provisión alimentaria mundial.

Los insectos ayudan a la eliminación de residuos, como el escarabajo estercolero, amenazado, que descompone y elimina los desechos de animales y de plantas. Eso los hace claves en el ciclo de los nutrientes.