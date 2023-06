El Niño llega anticipadamente, traerá aún más calor al mundo

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos anunció este jueves un aviso sobre El Niño, para dar a conocer la llegada anticipada de este fenómeno climático.

Los meteorólogos informaron posiblemente será fuerte y alterará el tiempo a nivel mundial, añadiendo que es posible que no sea como los anteriores.

Los especialistas advirtieron que dará al planeta Tierra, que ya se está calentando, un impulso extra de calor natural.

Este año se formó uno o dos meses antes que la mayoría de otros, lo que "le da espacio para crecer", y hay un 56% de posibilidades de que se considere fuerte y un 25% de que alcance niveles de tamaño grande, señaló Michelle L'Heureux científica climática y jefa de la oficina de pronósticos de El Niño y La Niña de la NOAA.

Kim Cobb, científica climática de la Universidad de Brown declaró "Si El Niño de este año alcanza la clase más grande de eventos... será el lapso de recurrencia más corto en el registro histórico", añadiendo que “Una brecha tan corta entre Los Niños deja a las comunidades con menos tiempo para recuperarse de los daños a la infraestructura, la agricultura y los ecosistemas, como los arrecifes de coral.”

El Niño disminuye la actividad de los huracanes en el Atlántico, dando alivio a zonas costeras desde Texas y Nueva Inglaterra, hasta América Central y el Caribe.

Esta ocasión, no obstante, los científicos no prevén que suceda eso, debido a las altas temperaturas récord del Atlántico, que contrarrestarían los vientos de El Niño que normalmente decapitan muchos meteoros.

Este año, la NOAA y otros especialistas pronostican una temporada de huracanes en el Atlántico cercana al promedio.

El Niño es un calentamiento natural, temporal y ocasional de una parte del Pacífico que modifica las pautas meteorológicas en todo el planeta, a menudo desplazando las trayectorias aéreas de las tormentas.

A principios de este 2023, el mundo emergió de un fenómeno inusualmente duradero y fuerte de La Niña —la otra cara de El Niño, pero con enfriamiento—, que intensifico la sequía en el oeste de EUA y fortaleció la temporada de huracanes en el Atlántico.

El Niño de este año llevará fuertemente a Australia hacia condiciones más secas y cálidas, el norte de América del Sur posiblemente sea más seco y el sureste de Argentina y partes de Chile probablemente más húmedos. India e Indonesia también tienden a estar secos hasta agosto por Los Niños.

Forecasters at @NOAA’s @NWSCPC announce the arrival of #ElNino https://t.co/2pYGBPzLOM pic.twitter.com/swA9gHPjbQ