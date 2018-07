¿Creías que la stevia era 100% natural? ¡Pues no!

Agencia

MADRID, España. - Hasta hace pocos años no habíamos oído hablar de ella. Pero de un tiempo a esta parte, la stevia se ha convertido en el edulcorante estrella, en el ingrediente que destacan en su etiqueta todo tipo de productos.

Siempre acompañada de la imagen de una planta de frondosas hojas verdes y la palabra natural rotulada en una llamativa tipografía, la stevia se publicita como la alternativa más saludable al azúcar, como la única opción "no artificial" en un maremágnum de productos industriales, reporta el periódico español, El Mundo, en su versión digital.

"La Stevia rebaudiana es una planta cultivada tradicionalmente en Paraguay de la que se obtiene un compuesto con alto poder edulcorante que se utiliza como sustituto del azúcar. Pero el edulcorante que hay en el supermercado no es la planta", explica Beatriz Robles, consultora de Seguridad Alimentaria y divulgadora científica.

En realidad, la denominación "stevia" que encontramos en panes, chocolates, helados, mermeladas o productos de desayuno, además de como edulcorante de mesa, se refiere a los glucósidos de esteviol, compuestos que se extraen a partir de la planta mediante procesos químicos.

Se nos presenta como un producto 'especial', continúa Robles, pero "en realidad funciona como cualquier otro edulcorante". La stevia proporciona un sabor dulce a los productos sin aportar calorías ni afectar a los niveles de glucosa en sangre, como otras alternativas al azúcar.

"Lo de asociarla a la palabra natural es un intento de darle un valor añadido, aunque en realidad ese adjetivo no signifique legalmente nada de nada", añade Robles, con quien coincide Miguel Ángel Lurueña, especialista en Tecnología de los Alimentos y asesor de diferentes empresas de la industria alimentaria.

"Está muy de moda promocionar alimentos bajo el término 'natural', pero eso no tiene ningún sentido porque las propiedades de un compuesto no dependen de su origen, sino de su composición y estructura química”, explica.

Tampoco se informa abiertamente de que gran parte de los productos que 'presumen' de estar elaborados con stevia contienen en realidad una mezcla de aditivos y edulcorantes en los que los glucósidos de esteviol -con un sabor que puede ser amargo - figuran en clara minoría, apunta Carlos Ríos, dietista-nutricionista y divulgador.

La stevia se nos presenta como el mejor de los edulcorantes, pero, en realidad, no supera a sus 'compañeros' de estantería. Esto es así, por ejemplo, en cuanto a su dosis máxima autorizada, en la que sale perdiendo si se compara con otros edulcorantes habituales en la mesa.

Otro de los principales problemas que ha acarreado esta asociación de la stevia con lo natural es que ha contribuido a difundir el mensaje de que la planta ayuda a combatir la obesidad o la diabetes, entre otras enfermedades, apunta Carlos Ríos.

"Se ha presentado no sólo como un edulcorante, sino como un producto del que se pueden obtener beneficios adicionales y esto no es así", subraya. “No hay ningún problema con la stevia que podemos encontrar en el supermercado. Es segura y puede consumirse, pero no es natural ni es más saludable que otros edulcorantes. Y mucho menos puede combatir enfermedades", zanja Robles.