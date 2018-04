Mujeres 'chaparritas' tardan más en bajar de peso por esto

Agencia

España.- Factores como la altura podrían tener una fuerte incidencia en el proceso de perder peso, ya que cuanto más pequeño es un cuerpo, requiere menos energía o, en otras palabras, necesita quemar menos calorías.

La tasa metabólica de las mujeres se ve muy afectada por su altura. Por esa razón, a las chicas bajitas les cuesta más perder peso, de acuerdo con el doctor Craig Primack, de la Obesity Medicine Association, según informa el portal Vix.com.

"Las mujeres bajas tienen un metabolismo más lento", indicó Primack a la revista Women's Health. Al estar relacionada con el metabolismo, la altura resulta un factor influyente.

También te puede interesar: ¡Cuidado! Este tipo de salmón es tóxico para tu salud

"La mujer promedio tiene una tasa metabólica basal de mil 400 calorías por día. Eso quiere decir que, si permanece acostada durante 24 horas, quemará mil 400 calorías. Sin embargo, veo mujeres que miden menos de 1.50 metros de altura con una tasa metabólica de mil 200 calorías, mientras otras de más de 1.65 metros tienen tasas de mil 750 calorías o más", señala el experto.

Para explicar este fenómeno, Primack se centra en la cantidad de masa magra. Esta representa todo lo que existe en el cuerpo que no es agua ni grasa, es decir, los huesos, los órganos y los músculos.

Comentó que este es el factor más importante para definir cuántas calorías quemas, ya sea durmiendo, caminando hacia el trabajo o haciendo ejercicio. En el caso de las mujeres pequeñas, al ser más bajitas, tienen menos masa magra y, como consecuencia, queman menos calorías.

Sin embargo, ser bajita no significa que no puedas adelgazar. Si llevas una alimentación sana y cuidada, casi no notarás el esfuerzo ni la diferencia con mujeres más altas.

La clave está en conocerse a uno mismo, evitar la vida sedentaria y cuidar lo que comes.