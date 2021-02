Especialistas en salud mental agobiados ante la pandemia por coronavirus

Dalia Elena Gutiérrez Gutiérrez

MÉXICO.- Cuando un psicólogo trabaja en terapia, explican los especialistas en salud mental, pone en práctica una especie de distancia emocional. Es capaz de empatizar con el paciente y separar sus problemáticas de las propias, para no mezclarlas y poder intervenir de forma profesional.

Pero ahora, durante la contingencia, mantener esta distancia se vuelve más complicado.

Es difícil no sentirse identificado con las situaciones que están atravesando los pacientes, pues gran parte de ellas están relacionada con la pandemia.

"La persona habla de sus temores con la pandemia y, de alguna manera, toca nuestros propios temores, o habla de la muerte de familiares y uno también tiene muerte o enfermedad de familiares", indica la psicoterapeuta Martha Patricia Zavala.

"Se vuelve más laborioso mantener esta distancia emocional, tratar de mantenernos objetivos, entender y escuchar su dolor y su preocupación, y que no se mezcle con el nuestro, porque es algo que sí nos concierne y sí nos toca".

Además, la pandemia se ha vuelto el tema principal de conversación en prácticamente todos los círculos sociales, por lo que para los especialistas en salud mental puede tornarse agobiante el tener que escuchar sobre esto todo el tiempo.

"Platicas con amigos y es el tema de la pandemia; platicas con la familia y es el tema de la pandemia; todos los pacientes también traen el tema de la pandemia", expresa la psicoterapeuta Mariel Contreras. "De repente se convierte cansado que sea el único tema de conversación".

Agenda saturada

Al inicio de la pandemia, los psicólogos tuvieron que cerrar las puertas de sus consultorios y migrar al mundo digital.

Muchos pacientes optaron por abandonar sus terapias porque no se sentían cómodos en esta modalidad.

Meses después, cuando los terapeutas pudieron volver a consultar de forma presencial, no sólo recibieron a aquellos que habían dejado la terapia, también a muchos nuevos pacientes buscando ayuda ante los cambios en la vida derivados de la contingencia.

"Lo que a mí me afectó con el paso del tiempo fue el no poder atender a tanta gente. Me empecé a sentir desesperada, ansiosa", narra la psicóloga Chapa.

"Había pacientes que ya estaban muy avanzados (en la terapia) y con la pandemia volvieron a recaer, y había pacientes nuevos, gente que estaba tranquila, pero con la pandemia empezó a presentar trastornos".

Problemas de convivencia en la familia y en la pareja, trastornos del sueño, problemas de atención, crisis de ansiedad, pensamientos depresivos y otras afectaciones por el encierro ahora son temas recurrentes en los consultorios.

Las problemáticas emocionales se exacerban a la luz del aislamiento, de la incertidumbre y de todo lo que se está viviendo actualmente, precisa la terapeuta Ana.

Para algunos profesionales, las solicitudes de atención se han incrementado entre un 40 y 60 por ciento. Otros, incluso, reportan un crecimiento del doble en la demanda.

"Todos los colegas que hablamos decimos que tenemos muchísimo trabajo", señala la psicoterapeuta Zavala, especialista en clínica con niños y adolescentes.

Gran reto humano y profesional

Los especialistas en salud mental viven ahora un momento clave donde deben poner en práctica todo lo aprendido durante su carrera.

"Como terapeutas, necesitamos de muchísima resiliencia, de muchísimo trabajo personal y profesional para poder dar lo mejor de nosotros", considera la psicóloga Michelle Salinas, directora del Centro de Psicología y Psicopedagogía Psicree.

Éstas son las recomendaciones que los terapeutas brindan para otros profesionales que puedan estar enfrentando momentos de agobio emocional:

Aceptar que pueden sentirse agobiados.

No tener miedo de pausar la práctica profesional.

Buscar espacios para hablar.

Trabajar en su vida privada.

Retomar terapia personal.

Buscar supervisión profesional.

TE PUEDE INTERESAR:

Agresión sexual contra niñas se duplica; entre víctimas hay bebés de 3 años

México: AMLO regresa a mañaneras, con paso lento y sin cubrebocas

¿Te atreves? Estas son las 10 películas más perturbadoras de Netflix