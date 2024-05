Esta aplicación es capaz de medir las emociones de los alumnos

Mientras unos tratan de descifrar qué estará pasando en la mente de los estudiantes, otros ya descubrieron cómo medir sus emociones a través de la aplicación ‘Close Gap’.

Esta es una estrategia que tiene como finalidad atender de manera temprana las inquietudes emocionales de los estudiantes.

En esta app, los chicos pueden expresar lo que sienten, lo que les preocupa y aquella sensación en la que necesitan ayuda.