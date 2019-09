Esta es la verdadera razón por el cual tu gato come hierba

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Los gatos hacen muchas cosas que, a ojos de los humanos, resultan extrañas. Entre las más comunes se cuenta el hábito de comer alguna planta de la casa o un puñado de hierba del jardín y poco después vomitarla, en lo posible sobre una alfombra o un sillón o un piso reluciente. Muchas personas atribuyen esa conducta de sus felinos a una forma de automedicación cuando tienen malestar estomacal. Pero la ciencia acaba de dar otra explicación.

Los investigadores de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad de California en Davis (UC-Davis) hicieron una encuesta sobre 1.021 personas que tienen gatos. Verificaron que se trata de una costumbre muy generalizada: el 71% había descubierto a sus animales comiendo hierba al menos seis veces y el 61% al menos 10 veces. Sólo el 11% de los gatos nunca había sido hallado in flagrante delicto.

Sin embargo, 9 de cada 10 de los gatos que efectivamente comían hierba no había mostrado el menor síntoma antes de hacerlo. Los investigadores comprobaron que no sólo la conducta no tenía un efecto curativo, sino que tampoco se aprendía mirando a otrosgatos hacerlo: los solitarios también la presentaban. También desecharon la creencia popular de que se ayudaban así a expulsar bolas del pelo que tragan al higienizarse.

Las hierbas, por último, son mucho más toleradas de lo que parecería: el 27% de los gatos de 4 años o más, y el 11% de los de 3 o menos, las habían vomitado. El resto no.

El equipo de UC-Davis cree que las plantas cumplen una función en el régimen sanitario gatuno, pero no como tratamiento sino como prevención. Algo atávico ya que, en tanto animales domésticos, es una costumbre innecesaria. El gato la conserva porque, del mismo modo que tapa sus deposiciones para evitar que los ratones (ya imaginarios en su hábitat, gracias al exterminador humano) distingan al poderoso depredador que habrá de cazarlos, comer hierbas es parte del protocolo de la especie.

El estudio nuevo destacó que los gatos parecen comer menos hierbas que los perros. Eso podría ser porque las infecciones parasitarias tienen menor incidencia entre los felinos, entre otros motivos porque enterraban sus heces y reducían así la transmisión de parásitos.