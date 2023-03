Esta noche no te pierdas la conjunción entre Venus y Júpiter

Aún estás a tiempo para salir esta noche de casa con tu persona ‘especial’ y presenciar el ‘beso cósmico’ entre Venus y Júpiter, siendo uno de los fenómenos astronómicos registrados en este mes de marzo.

Esta conjunción sólo ocurre una vez al año, dónde los planetas estarán acercando a la Luna desde el 28 de febrero hasta esta noche del 2 de marzo de 2023 que se verán completamente unidos.

Los planetas en el cielo nocturno podrás distinguirlos tras el brillo de las estrellas, ya que Venus estará más brillante que Júpiter y la Luna se situará entre ambos.

Por lo tanto, el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, ha indicado que puedes observar el fenómeno astronómico con unos prismáticos ‘básicos’, incuso algunos telescopios de baja potencia.

Asimismo, es importante que para mayor apreciación será una buena opción observar los planetas en un sitio donde no haya mucha contaminación lumínica.

De acuerdo con la NASA, estos son los eventos astronómicos más relevantes de los próximos meses:

Attention skygazers: Witness Venus and Jupiter hanging out like two peas in a pod! At twilight today (March 1), catch the pair above the western horizon during sunset and just a little bit after. Details on this and other events: https://t.co/Dz0MN3F6D0 pic.twitter.com/qXAagzI6aU