Este alimento aumentaría el riesgo de cáncer

Agencia

REINO UNIDO.- Comer pollo pone a los consumidores en mayor riesgo de desarrollar una extraña forma de cáncer en la sangre llamada Linfoma no hodgkiniano, así como de padecer cáncer de próstata en el caso de los hombres, revelaron investigadores de la Universidad de Oxford.

El estudio realizado por los científicos implicó un monitoreo de 475 mil británicos de mediana edad durante un periodo de ocho años, entre el 2006 y el 2014. Las dietas de dichas personas fueron analizadas junto a las enfermedades que sufrieron.

Alrededor de 23 mil personas estudiadas desarrollaron cáncer.

El consumo de aves fue positivamente asociado con el riesgo de un melanoma maligno, cáncer de próstata y el Linfoma no hodgkiniano”, indica el reporte de la investigación publicado en la revistaJournal of Epidemiology and Community Health.

También te puede interesar: ¿Roncas? podrían dañar tu salud según la ciencia

La investigación que se realizó fue un "estudio de asociación". Esto significa que solo muestra la correlación entre comer pollo y ciertos tipos de cáncer, y no la investigación de las razones de esto.

Según se describe, existe un número de razones por las que podría presentarse esta relación. Podría significar que la carne contiene en sí misma un agente cancerígeno, pero incluso podría reducirse a la forma en que es cocinada.

Hasta ahora, el pollo ha sido considerado ampliamente como un alimento saludable y alternativo a la carne roja.

Por su parte, se conoce que la carne roja puede incrementar riesgos de salud, incluidos los cánceres de mama, próstata y colorrectal, debido a cómo la sangre del producto de carne es digerida.