¿Estás entre el 14% de mexicanos que sufren estreñimiento?

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO. -El estreñimiento crónico afecta a 14% de la población y es una condición que se presenta con mayor frecuencia en mujeres, en una proporción de dos a uno frente a los hombres.

Se estima que por cuestiones hormonales, las féminas mayores de 40 años son más propensas a este trastorno de la digestión, además de que al ser ellas quienes con mayor frecuencia acuden a consultas médicas.

Las personas con estreñimiento crónico no vacían adecuadamente su intestino, y esto puede ser molesto porque se inflama el estómago y puede registrar cambios de ánimo.

También te puede interesar: Con esta ‘dieta’ jamás tendrás rebote

Es también un trastorno común en personas de la tercera edad y en pacientes que toman analgésicos opioides para dolor crónico, indicó en conferencia de prensa el gastroenterólogo Enrique Coss Adame.

Hay tres tipos de estreñimiento: el crónico, el asociado a colon irritable y el inducido por analgésicos opioides.

En cualquiera de los casos, las principales características son: un limitado número de evacuaciones a la semana (una o dos veces) o dificultad para hacerlo, consistencia rígida de las heces y sensación de defecación incompleta.

El bajo consumo de fibra y agua, el sedentarismo, trastornos metabólicos y de nutrición, así como tomar medicamentos antidepresivos, analgésicos opiáceos y anti Párkinson, son los principales factores que incrementan la presencia de este trastorno digestivo.

Cómo combatir el estreñimiento

De acuerdo con el doctor Arnold Wald en una revisión de estudios sobre el estreñimiento publicada recientemente en 'The Journal of the American Medical Association', sólo una minoría de las personas con este problema buscan ayuda médica, lo que provoca que haya un gran desconocimiento sobre el asunto, no sólo en torno a su solución, sino también respecto a sus consecuencias.

Según la revisión del doctor Wald, en la gran mayoría de los casos, el estreñimiento puede tratarse con un puñado de remedios tan efectivos como simples.

Lleva una dieta rica en fibra. Si sufres estreñimiento debes comer con frecuencia legumbres, cereales integrales, verduras, frutas (son especialmente beneficiosas las deshidratadas) y los frutos secos. Se aconseja tomar diariamente entre 25 y 30 gramos de fibra de diferentes fuentes. Reduce el consumo de arroz blanco y otros carbohidratos refinados, los plátanos poco maduros, el té, el queso y el chocolate. Bebe un vaso de agua antes de acostarte para que se ablanden las heces y otro nada más despertarte para estimular el intestino. Haz ejercicio. Cuanto más intenso sea, mejor. Nunca retrases tu visita al baño cuando tengas ganas de defecar. Establece un horario fijo para ducharte o bañarte. Toma café por las mañanas.

(Con información de Economía Hoy y El Confidencial)