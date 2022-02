Estudio: ¿Por qué beber café podría alargar tu vida?

De acuerdo con un estudio realizado por una doctora de la universidad de Harvard y una investigación de Bouke van Gelder y sus colegas, informaron los beneficios del café no solo se centran en despertarnos y poner en alerta al sistema nervioso, si no que también posee otras ventajas y desventajas.

Beneficios de beber tres tazas al día

La investigación realizada en 2017 descubrió que ventajas tiene beber tres tazas de café al día.

Bouke van Gelder y sus colegas mediante un estudio con una duración de 10 años, monitorearon a 676 hombres mayores para ver si el café los protegía del deterioro cognitivo.

Dicho experimento arrojó que las personas que bebían café regularmente presentaban un menor impacto en la degeneración cognitiva que los no bebedores del café. Y los que bebían tres tazas de café al día tenían el menor declive de todos.

El café y la probabilidad de muerte

Mientras que, un estudio más amplio de Harvard donde participaron 208 mil 501 participantes (hombres y mujeres), examinó la probabilidad de muerte durante más de 20 añosca.

Encontró que los participantes que bebían café tenían menos probabilidad de morir prematuramente que los que no lo hacían, con el mayor beneficio de longevidad para los que bebían entre tres y cinco tazas al día.

El café y la demencia senil

Otro estudio realizado en 2021 por Harvard, detectó una desventaja de beber café en exceso. Ingerir más de seis de tazas al día incrementa un 53% el riesgo de padecer demencia senil en comparación con quienes beben una menor cantidad. Aún se desconoce la causa.

El café y sus beneficios para el cerebro

Por otra parte, la Dra. Uma Maidoo, especialista en nutrición y autora del libro This Is Your Brain on Food explica que otros beneficios aporta beber café.

Se encuentran altas concentraciones de trigonelina en los granos de café, que también pueden activar los antioxidantes , protegiendo así los vasos sanguíneos del cerebro.

También comentó que no todas las sustancias del café son útiles. El café sin filtrar, por ejemplo, contiene aceites naturales llamados diterpenos, que aumentan los niveles de colesterol LDL, lo que podría provocar el engrosamiento y endurecimiento de las paredes arteriales del cerebro.

Así como recomendó consumir de dos a cuatro tazas por día, o menos de 400 miligramos de cafeína.

Agregó que bebe granos de café recién molidos y tostados oscuros también puede disminuir los químicos no deseados.

