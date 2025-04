EU imparte nuevas clases para la Gen Z: Aprendiendo a dormir

Miles de jóvenes que forman parte de la Generación Z, enfrentan una seria adicción a las redes sociales, al punto en el que ni siquiera pueden entrar al mundo de los sueños con facilidad.

El problema es tan serio que algunas escuelas secundarias de Estados Unidos, como la Mansfield Senior High, han introducido un innovador curso para enseñar a la Gen Z a dormir mejor.

Estudiantes revelan sus desafíos a la hora de dormir

Un alumno de primer año reveló que utiliza TikTok hasta quedarse dormido, mientras que una compañera admite que se duerme en un chat grupal nocturno. Durante una reciente sesión en clase, varios estudiantes permanecieron dormidos en sus escritorios.

Más allá de la mera rutina infantil, entrenar el sueño se ha convertido en una necesidad para los adolescentes. Tony Davis, profesor de salud en Mansfield, explica que “aunque parezca sorprendente, muchos chicos de secundaria simplemente no saben cómo dormir adecuadamente”. La modificación en los ritmos circadianos durante la pubertad predisponen a los adolescentes a acostarse tarde, pero investigaciones indican que la falta de sueño en este grupo supera a la de cualquier otra época.

Estudios han demostrado que los problemas de sueño están directamente vinculados con la salud mental, el rendimiento académico y otros aspectos críticos del bienestar juvenil.

Investigaciones muestran que la mayoría de los adolescentes duermen un promedio de tan solo seis horas, muy por debajo de las ocho a diez horas recomendadas para favorecer el desarrollo tanto cerebral como físico.

Esta carencia se ha relacionado con niveles elevados de depresión, ansiedad y comportamientos de alto riesgo, incluyendo accidentes y bajo rendimiento en deportes.

Ante esta alarmante situación, algunos distritos escolares han optado por medidas concretas. Por ejemplo, dos estados –California y Florida– aprobaron leyes que exigen que las clases comiencen a partir de las 8:30 a.m. en las escuelas secundarias. Sin embargo, persuadir a los adolescentes de cambiar sus hábitos de sueño no es tarea sencilla.

En Mansfield se lanzó una “intervención del sueño”, un nuevo plan de estudios titulado Sleep to Be a Better You (Duerme para ser una mejor versión de ti mismo), orientado a mejorar la asistencia y el rendimiento académico.

El curso, compuesto por seis sesiones, exige a los estudiantes llevar un registro diario de sueño durante seis semanas, calificando además su estado de ánimo y nivel de energía. Los resultados de encuestas aplicadas en clase revelaron que más de la mitad de los alumnos depende del celular, tanto para despertarse como para dormirse, a pesar de las reiteradas recomendaciones de retirarlo del dormitorio.

Científicamente, la relación entre el sueño y el bienestar es indiscutible.

Estudios con escáneres de resonancia magnética indican que el cerebro de un adolescente privado de sueño muestra menos actividad en la corteza prefrontal, responsable de la regulación de emociones y toma de decisiones, y un aumento en la actividad de la amígdala, centro que procesa el miedo y la ansiedad.

Esto se traduce en irritabilidad, falta de motivación y comportamientos impulsivos, consecuencias que a menudo se atribuyen erróneamente a “cosas típicas de la adolescencia”.

Por último, aunque las redes sociales han sido culpadas frecuentemente de la crisis de salud mental juvenil, expertos señalan que la evidencia que relaciona la falta de sueño con problemas emocionales es aún más contundente.

Tanto la Asociación Médica Estadounidense como el CDC y otros organismos han reiterado la importancia del sueño. Entre los estudiantes de Mansfield, aproximadamente el 70% reporta sentirse somnoliento o exhausto durante el día, reflejo de una sobrecarga que se agrava por la combinación de exigencias académicas, extracurriculares y el estrés asociado al proceso de admisión universitaria.

Con información de New York Post