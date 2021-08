EU promedia 100 mil contagios nuevos de COVID-19 al día

ESTADOS UNUIDOS.- Los contagios en masa, por el brote de COVID-19 en Estados Unidos cruzó el sábado los 100 mil casos nuevos confirmados diarios, una marca excedida por última vez durante el incremento de infecciones antes del invierno e impulsada por la variante delta del virus, mucho más contagiosa, y bajas tasas de vacunación en el sur.

A finales de junio, Estados Unidos promediaba unos 11 mil casos al día. Ahora el número es de 107 mil 143.

Las autoridades de salud temen que los casos hospitalizaciones y muertes sigan subiendo si más estadounidenses no se vacunan. A nivel nacional, solamente 50% de las personas están plenamente vacunadas y más de 70% de los adultos han recibido al menos una dosis.

“Nuestro modelo muestra que si no vacunamos a la gente, pudiéramos subir hasta varios centenares de miles de casos al día, similar al incremento de inicios de enero”, dijo esta semana la directora de los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades, Rochelle Walensky, en declaraciones a la CNN.

Estados Unidos tardó alrededor de nueve meses en cruzar el número promedio de 100 mil casos en noviembre antes de alcanzar un máximo de 250 mil a principios de enero. Los casos tocaron fondo en junio, pero tardaron unas seis semanas en volver a superar los 100 mil, a pesar de que más del 70% de la población adulta ha recibido una vacuna.

#Ojo La Directora del CDC, en EEUU, Rochelle Walensky informó que más del 97% de los hospitalizados por covid-19 no están vacunados. Además, el 99,5% de las muertes se produjeron entre personas que no se habían puesto la vacuna.



