Eunice Newton: científica olvidada que descubrió el efecto invernadero

Eunice Newton Foote fue una científica reconocida por descubrir los efectos del dióxido de carbono en la atmósfera, conocido comúnmente como el ‘efecto invernadero’. Es por eso que 204 años después de su nacimiento, te explicamos un poco acerca de ella.

Era una reconocida activista que luchaba por los derechos de la mujer en Estados Unidos y por muchos años se dedicó al estudio de diversos trabajos científicos, que más adelante le ayudarían a encontrar su carrera en la ciencia.

204º aniversario del nacimiento de Eunice Newton Foote #GoogleDoodle quien investigo el efecto invernadero y lo que conlleva al aumentar el CO2, una pionera.https://t.co/kfL9E2JmGo — Pamela Poo🌱 (@pamela_poo) July 17, 2023

Nació el 17 de julio de 1819 en Connecticut, Estados Unidos y asistió al Troy Female Seminary, donde se interesó por nutrir su mente y empezó a buscar libros que llamaran su atención, algo que no fue bien recibido por varias personas, quienes consideraban que las mujeres no podían tener acceso al conocimiento y menos a una carrera próspera.

Estuvo casada con el matemático Elisha Foote, con quien tuvo dos hijas, Mary y Augusta.

En 1856, descubrió lo que conocemos como ‘efecto invernadero’, trabajo que fue presentado ante la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia (AAAS por sus siglas en inglés).

Su trabajo en aquellos tiempos fue bien recibido por la comunidad científica, tal es así que fue incluida en el artículo titulado ‘Damas científicas: experimentos con gases condensados’.

Tras su fallecimiento el 30 de septiembre de 1888, dejó atrás varios trabajos científicos, tales como ‘On a New Source of Electrical Excitation’, ‘Circumstances Affecting the Heat of the Sun's Rays’, entre otros.

Olvidada en la historia

Sin embargo, debido a que en esos años los logros de las mujeres no eran ‘tan sobresalientes’ como el de los hombres, su trabajo tuvo relevancia sólo por un momento fugaz, para luego ser olvidado.

De hecho quedó tan en el olvido que muchos no se dieron cuenta que ella fue la verdadera pionera del cambio climático y no John Tyndall, quien en 1859 sacaría un trabajo demostrando la misma conclusión y por eso fue reconocido como ‘el pionero del efecto invernadero’.

Algunas personas consideran que una de las razones por las cuales su trabajo fue opacado, fue por el hecho de ser mujer, algo que no es difícil de imaginar, porque en esos tiempos que una ‘dama’ fuera mejor que un caballero, significaba una amenaza.

Muchos años después de su fallecimiento, miles de personas se siguen dedicando a buscar alternativas sustentables que mejoren la calidad del medio ambiente, el cual debido a la intensa contaminación que se acumula en el ecosistema, ha generado terribles consecuencias para el ser humano.

(Con información de Google Doodle y BBVA)