Un experto te dice cómo y por qué cuidar a los niños del covid

Guadalajara.- Los menores también se encuentran expuestos a contraer coronavirus, Covid-19, por lo que los padres de familia no deben bajar la guardia contra esta enfermedad.

Netzahualpilli Delgado Figueroa, infectólogo pediatra del servicio de urgencias de pediatría del Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde, explicó que es fundamental que los progenitores sigan las medidas al pie de la letra para procurar el cuidado de sus hijos.



Indicó que los niños menores de dos años no deben utilizar cubrebocas.



"Niños menores de dos años no, porque tienen el riesgo de asfixiarse, es por eso que a los bebés no se les pone cubrebocas", explicó. Indicó que en cambio los padres que mantienen contacto con ellos sí tienen que portar mascarillas.

Después de los dos años ya es viable, pero resaltó que se tiene que enseñar el proceso a seguir.



"Se les debe entrenar para colocarse el cubrebocas, siempre y cuando lavándose las manos, no tocándose la cara (y) manteniendo la distancia", recomendó.



Enfatizó que es importante que en los hogares de los menores, los progenitores no realicen reuniones y que también eviten llevarlos a lugares concurridos; en la medida de lo posible, destacó, que se mantengan en casa.



"Estamos viendo que recientemente los resultados del Programa Radar Jalisco si nosotros sumamos que las visitas y todo, prácticamente todas combinadas nos llevan al 50 por ciento de los contagios por reuniones en casa", expuso.



Delgado Figueroa, quien a la fecha se mantiene al tanto de pacientes pediátricos con la enfermedad describió que han recibido casos de infantes que llegan con síntomas de una apendicitis o manifestaciones cutáneas que al final termina siendo Covid-19.



Esto se debe a que el virus se está manifestando de diferentes formas y que a veces tienen que explicarlo de manera detallada a los padres para poder salvarles la vida.



"Un problema que tenemos actualmente es que cuando les decimos a los papás que sospechamos que es Covid y tenemos que trasladarlos al Área Covid-19 del hospital, ellos piden su alta voluntaria y deciden que no quieren hospitalizar a su hijo, que no quieren dejarlo aislado y hemos perdido a varios pacientes que se les tomó la prueba que sale positiva, pero los papás no quieren dejar a los niños", compartió.



En Jalisco, ocho menores de edad han fallecido por la infección de SARS-CoV-2, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ).