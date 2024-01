¿Facebook e Instagram, controlados? Meta restringirá contenido para adolescentes

Meta anunció este martes que limitará el tipo de contenido que los adolescentes en Facebook e Instagram pueden ver, ya que la compañía enfrenta crecientes afirmaciones de que sus productos son adictivos y dañinos para el bienestar mental de los usuarios más jóvenes.

De acuerdo con la compañía, las actualizaciones establecerán de forma predeterminada para los usuarios adolescentes las configuraciones más restrictivas, evitarán que esos usuarios busquen sobre ciertos temas y les pedirán que actualicen su configuración de privacidad de Instagram.

El cambio se produce después de que un grupo bipartidista de 42 fiscales generales anunciara en octubre que demandarían a Meta, alegando que los productos de la compañía están dañando a los adolescentes y contribuyendo a problemas de salud mental, incluida la dismorfia corporal y los trastornos alimentarios.

"Los niños y adolescentes sufren niveles récord de mala salud mental y las empresas de redes sociales como Meta tienen la culpa", dijo la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en un comunicado en el que anunciaba las demandas.

En un testimonio ante el subcomité del Senado en noviembre, el denunciante de Meta, Arturo Béjar, dijo a los legisladores que la compañía era consciente de los daños que sus productos causan a los usuarios jóvenes, pero no tomó las medidas adecuadas para remediar los problemas.

Quejas similares han perseguido a la empresa desde 2021, antes de que cambiara su nombre de Facebook a Meta.

