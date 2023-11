FDA advierte sobre riesgos de infección por gotas oftálmicas

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) advirtió a los consumidores que no utilicen más de 20 marcas de gotas oftálmicas de venta sin receta.

Alertando sobre el peligro de sufrir infecciones que pueden tener como consecuencia la pérdida de la vista.

La recomendación incluye gotas lubricantes de seis empresas: CVS Health, Target, Rite Aid y Cardinal Health, entre otras.

Indicaron que las personas deben dejar de usar estos productos de forma inmediata y evitar adquirir artículos restantes de este tipo en farmacias y tiendas.

La FDA solicitó la semana pasada a esas compañías que retiraran sus productos del mercado.

Debido a que inspectores hallaron condiciones insalubres y bacterias en la instalación en la que se fabrican.

Aunque la agencia no reveló la ubicación de la fábrica ni la fecha en que fue inspeccionada.

Hasta ahora no se habían reportado infecciones relacionadas con los productos.

Sin embargo la FDA invitó a pacientes y para que presenten sus casos por medio del sistema de reportes por internet de la organización.

Este 2023, funcionarios federales vincularon un brote de una bacteria resistente a los antibióticos con gotas oftálmicas de dos compañías: EzriCare y Delsam Pharma.

Más de 80 personas en EU dieron positivo a infección ocular de una rara cepa bacteriana, según la más reciente actualización de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Luego que se retiraron los productos del mercado en febrero, inspectores sanitarios visitaron la planta en India en donde se diseñaban las gotas y descubrieron problemas en la forma en que eran elaboradas y sometidas a pruebas, incluyendo medidas inadecuadas de esterilización.

FDA is warning consumers not to purchase and to immediately stop using 26 over-the-counter eye drop products due to the potential risk of eye infections that could result in partial vision loss or blindness.



For more information & list of products: https://t.co/ngXBwLNOAC pic.twitter.com/T92SH0fMca