Fibromas uterinos: desafíos silenciosos que enfrentan las mujeres

Gran parte de las mujeres toman ciertas dolencias, como dolores en el vientre o atraso en el periodo como algo ocasionado por el estrés o por la mala alimentación que llevan.

Sin embargo, en muchas ocasiones la falta de conocimiento médico impide la detección de enfermedades graves o padecimientos delicados, que fueron ignorados al pensar que sólo eran síntomas ‘insignificantes’.

Es por eso que en cuanto a la salud de la mujer, es importante que uno se informe acerca de posibles padecimientos, tales como los fibromas uterinos, los cuales pueden llegar a causar problemas de fertilidad.

Fibroids are non-cancerous tumors that are most common in women of childbearing age.



While they do not always cause symptoms, some people may experience pain and heavy bleeding.



Learn more from @FDAWomen: https://t.co/JjavoVntd5 pic.twitter.com/vDEYLPT6Jl