Fiestas y reuniones son semilleros de nuevos contagios por coronavirus

MÉXICO.- Una familia se realizó pruebas de Covid-19 y los resultados fueron positivos. Días antes, esas personas fueron a una fiesta de cumpleaños con decenas de amigos. Muchos asistentes también contrajeron el nuevo coronavirus.

Reuniones de ese tipo pueden ser consideradas súper propagadoras, o "super spreaders", como son conocidas en países anglosajones, y pueden tener un papel importante en el actual aumento de casos de Covid-19 en el estado, explicó en entrevista a Grupo Reforma el infectólogo Javier Ramos.

"En los eventos súper propagadores tenemos una tasa de transmisión (del virus) más alta", explicó el también profesor del Hospital Universitario.

"Se dan cuando juntamos irresponsablemente a mucha gente en espacios cerrados y sin la debida protección, como sana distancia y uso de cubrebocas".

Las fiestas o reuniones que crean aglomeraciones en lugares con una escasa ventilación pueden convertirse en semilleros de nuevos contagios.

"Veámoslo así: si juntamos a 100 gentes, cinco o seis, por dar ejemplo, pueden estar infectadas e incluso no presentar síntomas, es decir, se sienten bien y sin embargo son capaces de transmitir el virus, más si tanto el asintomático como el que no tiene la infección no usan sus mascarillas", ahondó Ramos.

Reuniones inocentes pero peligrosas

El titular de Salud estatal, Manuel de la O, señaló en rueda de prensa que los eventos sociales son responsables del repunte de Covid-19 en el estado.

"Muchas personas se contagian porque acuden a muchos eventos sociales: festejos, pachangas, bautizos, fiestas de cumpleaños, y eso es un riesgo", dijo.

Frente a este panorama, el infectólogo Ramos llamó a evitar las fiestas por completo.

"Hay acciones que parecen inocentes, pero en realidad son peligrosas: si alguien dice que sólo invitará al compadre, tal vez ese compadre traerá a la comadre y a la sobrina que estaba de visita. Lo que quiero decir es que realmente no hay forma de detectar todos los riesgos.

"Una familia puede decir que sus miembros están sanos, pero no se sabe si los otros han estado cuidándose de la misma manera".