Graduación cósmica: NASA celebra a sus candidatos a astronautas

Después de tanta espera, al fin la NASA llevó a cabo la graduación de la nueva generación de candidatos a astronautas que podrán ser seleccionados para participar en misiones espaciales e investigaciones.

El evento cósmico que celebró los logros de 12 individuos con grandes sueños y hambre por explorar el espacio, tuvo lugar en el Centro Espacial Johnson en Houston, Texas y fue transmitido por las redes sociales oficiales de la NASA.

LIVE: It's graduation day for the next generation of @NASA_Astronauts!

Join us as we honor the newest members of our astronaut corps. Afterwards, stick around for an astronaut Q&A—share your questions with #AskNASA. https://t.co/3CntD6BAym — NASA (@NASA) March 5, 2024

Clase de 2021: Grupo 23 de astronautas de la NASA

Los candidatos a astronautas recién graduados fueron Nichole Ayers, Marcos Berríos, Christina Birch, Deniz Burnham, Luke Delaney, Andre Douglas, Jack Hathaway, Anil Menon, Christopher L. Williams y Jessica Wittner.

Cada uno de ellos fue seleccionado por la NASA para unirse a la clase de candidatos a astronautas de 2021.

“Enviamos a los 12 astronautas recién graduados una abrumadora cantidad de felicitaciones y apoyo al ingresar a este nuevo capítulo. ¡Es un momento emocionante para la exploración espacial y este es su momento! ¡¡FELICIDADES ASTRONAUTAS!!” , expresó la cuenta del Centro Espacial Johnson en X.

Today was a big day! @NASA's astronaut candidate graduation ceremony this morning, the next generation of Artemis astronauts officially earned their wings & are now eligible for future spaceflight to the @Space_Station, commercial destinations, the Moon, & eventually Mars.



Each… pic.twitter.com/kBlCxVRdW4 — Vanessa Wyche (@v_wyche) March 6, 2024

Vanessa Wyche, directora del Centro Espacial Johnson felicitó a los graduados por iniciar una etapa de sus vidas que literalmente podría llevarlos a las estrellas.

“Hoy fue un gran día: la ceremonia de graduación de los candidatos a astronauta de la NASA, la próxima generación de astronautas Artemis oficialmente obtuvo sus alas y ahora son elegibles para futuros vuelos espaciales a la Estación Espacial, destinos comerciales, la Luna y, eventualmente, Marte”.

A Wyche se unió el administrador de la NASA Bill Nelson, quien con una gran sonrisa aplaudió a aquellos que de ahora en adelante ‘ampliarán el alcance de la humanidad hacia los cielos y lo desconocido’.

“Felicitaciones a la nueva clase de @NASA_Astronauts. Este grupo de navegantes estrella se une ahora a una nueva generación de exploradores”.

Congrats to the newest class of @NASA_Astronauts, the Flies. This group of star sailors now joins a new generation of explorers. They will expand humanity’s reach into the heavens and the unknown. Flies, the adventure has just begun! pic.twitter.com/MHkpIpJGbL — Bill Nelson (@SenBillNelson) March 5, 2024

Con información de la NASA