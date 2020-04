¿Hormonas femeninas, fuente de inmunidad contra infección por coronavirus?

ESTADOS UNIDOS.- La pandemia por coronavirus y sus diversas investigaciones científicas han revelado que los hombres han sido más vulnerables a la cepa de Wuhan, por lo que los especialistas de la salud trabajan en estudios médicos que permitan esclarecer si las hormonas sexuales femeninas contienen el secreto de esta aparente mayor resistencia a la infección del Covid-19.

De acuerdo con Infobae, ahora dos ensayos clínicos están abocados en confirmar si esto puede ser cierto. Los laboratoristas dosificarán a los hombres las hormonas sexuales durante períodos limitados y esperar los resultados.

Por un lado, en Nueva York ya comenzaron a inyectar estrógeno en pacientes masculinos. Lo mismo se implementará en Los Angeles la semana próxima, pero con progesterona, otra de las hormonas predominantes en las mujeres. La esperanza de los médicos radica en creer que podría proveer de mayores herramientas inmunes al cuerpo.

“Hay una diferencia notable entre el número de hombres y mujeres en la unidad de cuidados intensivos, y los hombres claramente están peor. Entonces, algo acerca de ser mujer es protector, y algo sobre el embarazo es protector, y eso nos hace pensar en las hormonas”, dijo Sara Ghandehari, neumóloga y médica de cuidados intensivos en Cedars-Sinai en Los Angeles.

Cabe mencionar que la proporción de muertes entre hombres y mujeres, sin embargo, cambia de acuerdo a la edad. Si bien el número global sigue siendo “liderado” mayoritariamente por pacientes masculinos, luego de pasada la edad de menopausia el número de mujeres que muere por coronavirus aumenta.

Debido a ello el debate crece, pues algunos científicos creen que se debe al derrumbe de hormonas sexuales reproductivas luego de determinada edad, de acuerdo a The New York Times. Pese a esto, el número de muertes sigue siendo mucho mayor del lado de los hombres.

Estrógeno, la esperanza de los médicos

La doctora Sabra Klein, de la Escuela de Salud Pública de la Johns Hopkins University, explica que esto no necesariamente responde a un fenómeno cronológico, sino que existe algún componente más biológico o genético. “Vemos este sesgo a lo largo del curso de la vida. Los hombres mayores todavía se ven afectados de manera desproporcionada, y eso me sugiere que tiene que ser algo genético, o algo más, que no sea solo hormonal. El estrógeno tiene propiedades inmunomoduladoras, no me malinterpretes. Se podría obtener un efecto beneficioso tanto en hombres como en mujeres. Pero si las mujeres se recuperan mejor a los 93 años, dudo que sean hormonas”.

El estrógeno puede tener efectos sobre una proteína conocida como enzima convertidora de angiotensina 2 (ACE2). El coronavirus, por caso, usa receptores ACE2 en las superficies de las células como una ruta de entrada, y los ACE2 están regulados de manera diferente en hombres y mujeres. Así lo explicó al diario neoyorquino Kathryn Sandberg, directora del Centro para el Estudio de las Diferencias Sexuales de la Universidad de Georgetown.

De acuerdo con el ensayo clínico, las mujeres también producen respuestas inmunológicas más fuertes después de las vacunas. Además, tienen mejor memoria inmunológica, lo cual las protege de los patógenos a los que estuvieron expuestas cuando eran niñas.

“Hay algo en el sistema inmunológico de las mujeres que es más exuberante”, dijo Janine Clayton, directora de la Oficina de Investigación sobre la Salud de la Mujer de los Institutos Nacionales de Salud, también consultada por el periódico estadounidense.

Ahora, los médicos de los Estados Unidos quieren determinar si se trata de sus hormonas. Y si ellas pueden ser una posible vía de curar pacientes de Covid-19.