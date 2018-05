¿Sufres por desamor? Cúralo con ibuprofeno y paracetamol

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Los síntomas que se presentan cuando hay una ruptura amorosa y/o sentimental son reales. Cómo ya lo habíamos dicho antes puede que sientas dolor en pecho, dificultad para respirar y otros padecimientos emocionales.

Cuando se presenta una ruptura amorosa, el final de una relación o hasta un desengaño, los síntomas del ‘mal de amores’ siempre se hacen presentes. Dolor de pecho, dificultad para respirar, uno que otro padecimiento como fiebre y malestar estomacal son los que puede sentir la persona; científicos encontraron que todo esto puede controlarse o eliminarse con medicamentos.

De acuerdo con el portal Muy Interesante, hay noticias favorables, un grupo de investigadores de la Universidad de California encontraron que analgésicos como el ibuprofeno y el paracetamol no solo ayudan a aliviar los dolores y malestares físicos, sino que también disminuyen la sensibilidad a experiencias dolorosas.

El dolor que te provoca tener el corazón roto y los analgésicos

El estudio, publicado en Policy Insights from the Behavioral and Brain Sciences, muestra que consumir analgésicos como estos hace que las experiencias sociales que resultan dolorosas disminuyan, al menos en las mujeres.

Por otro lado, las investigaciones demostraron que los efectos son muy diferentes para los hombres: para ellos es peor medicarse, pues esto aumenta las emociones relacionadas con el dolor en experiencias sociales negativas.

Otros efectos

El autor principal, Kyle G. Ratner dice que medicarse con analgésicos como paracetamol e ibuprofeno no solo disminuye la habilidad del cuerpo para sentir dolor, sino que reduce la capacidad de percibir estímulos positivos y negativos.Esto tiene como resultado menos empatía y mayor dificultad para reaccionar al entorno.

Con esto no queremos decir que la medicación con analgésicos sea la mejor opción, pues debes de saber que todo producto en exceso tiene daños colaterales, muchos de ellos irreversibles. Así que si no logras recuperarte de esa ruptura o sentimiento que te lastima, lo mejor es acudir con un experto en la salud.