La NASA muestra imágenes del asteroide más peligroso para la Tierra

ESTADOS UNIDOS.- La NASA compartió unas fotografías del asteroide Bennu, renombrado “apocalíptico”, el cual es considerado como uno de los asteroides potencialmente más peligrosos en las proximidades de la Tierra.

De acuerdo a MVS, para ello la sonda espacial OSIRIS-REx comenzó su misión en septiembre del 2016, con el objetivo de alcanzar a Bennu, recoger una muestra del material de su superficie y volver a la Tierra para que esta muestra sea analizada.

Entre sus descubrimientos, están estas fotos, en las que podemos apreciar con cierto detalle la superficie del asteroide.

Se espera que, a principios de julio de 2020, OSIRIS-REx tenga la suficiente cercanía a la superficie del asteroide y utilice un manipulador especial para recoger 60 gramos de polvo y fragmentos de roca, luego debe entregar la cápsula a la Tierra para alrededor de septiembre de 2023.

This is a good example of some of the oblique viewing angles we’re working to get on Bennu. The shadows at this angle give a sense of boulder height -- and we can see more surface detail from this angle than if I were to only image straight down.



