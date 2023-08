¡Impactante! NASA descubre un signo de interrogación en el espacio

Apenas este lunes 8, el telescopio James Webb captó una impactante y extraña figura que se asemeja bastante a un signo de interrogación, causando la conmoción del mundo científico.

De acuerdo con la NASA, mientras el telescopio se encontraba capturando imágenes de cientos de cuerpos celestes a miles de años luz, detectó que uno de ellos se parecía bastante al signo que se pone al final de una pregunta ‘?’.

Experts say it could be two merging galaxies, but we may never know...https://t.co/vdH14dOLZI