China aseguró este martes que ha sido “abierta y transparente” en la búsqueda de los orígenes de la pandemia de Covid-19 y rechazó las críticas de Estados Unidos por politizar el asunto.

En tanto, se multiplican las preguntas acerca de cómo apareció el virus que ha matado a más de 6,8 millones de personas en el mundo.

#FMsays The politicization of the origins tracing of the #COVID_19 virus by the US can’t smear China. It only hurts US’ credibility, FM spokeswoman Mao Ning said after the US Ambassador to China, Nicholas Burns, urged Beijing to be more honest about origin tracing. pic.twitter.com/9Jo200EuAO