Personas que han tenido COVID-19, con inmunidad de al menos tres meses: CDC

Ciudad de México.- Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) difundieron una guía sobre el coronavirus, en la que sugieren que quien haya tenido la enfermedad cuenta con inmunidad por al menos tres meses.

The New York Times reporta que el texto dice: "Las personas que dieron positivo en la prueba de Covid-19 no necesitan ponerse en cuarentena o hacerse la prueba nuevamente hasta por tres meses, siempre que no desarrollen síntomas nuevamente".

El medio recuerda que otros coronavirus, incluidos los que causan el SARS y el MERS, tienen anticuerpos que los científicos creen que duran aproximadamente un año. En los primeros días de la propagación del virus en Estados Unidos, los expertos esperaban que los anticuerpos de la enfermedad duraran al menos ese lapso.

Un estudio publicado en mayo encontró que quienes se recuperaron de la infección podían regresar al trabajo de manera segura, pero aún no estaba claro cuánto tiempo podrían estar protegidas.

Los médicos han informado de algunos casos de gente que parecía infectada por segunda vez después de la recuperación, pero los especialistas han dicho que es más probable que representen una reaparición de los síntomas del episodio inicial.

Estados Unidos tiene más de 5 millones 280 mil contagios y supera las 167 mil muertes.