¿La inteligencia artificial es un peligro?, esto dicen los científicos

¿Las empresas tecnológicas van demasiado rápido en el lanzamiento de poderosas tecnologías de inteligencia artificial que algún día podrían aventajar a los humanos?

Esa es la conclusión de un reconocido grupo de científicos informáticos y otros personajes de la industria tecnológica como Elon Musk y el cofundador de Apple, Steve Wozniak, quienes piden una pausa de seis meses para considerar los riesgos.

Su petición publicada el miércoles es una respuesta al reciente lanzamiento GPT-4 de la empresa incipiente OpenAI, un sucesor más avanzado de su extensamente usado chatbot ChatGPT, que en parte impulsó una carrera entre los gigantes tecnológicos Microsoft y Google para lanzar aplicaciones similares.

📢 We're calling on AI labs to temporarily pause training powerful models! Join FLI's call alongside Yoshua Bengio, @stevewoz , @harari_yuval , @elonmusk , @GaryMarcus & over a 1000 others who've signed: https://t.co/3rJBjDXapc A short 🧵on why we're calling for this - (1/8)

La carta advierte que los sistemas de inteligencia artificial con “inteligencia competitiva con humanos pueden plantear fuertes riesgos a la sociedad y la humanidad”, desde inundar el internet con desinformación y automatizar trabajos, hasta riesgos futuros más catastróficos sacados del ámbito de la ciencia ficción.

That's why we're calling on all AI labs to immediately pause for at least 6 months the training of AI systems more powerful than GPT-4.



Here's what we think should happen before we train even larger models (7/8): pic.twitter.com/Zk422xR8kb