Investigación sobre el coronavirus pone en jaque la efectividad de la hidroxicloroquina

ESTADOS UNIDOS.- Autoridades y científicos han visto interrumpidos los estudios sobre la hidroxicloroquina y su comportamiento contra la pandemia de coronavirus, esto luego de que una compañía de análisis de salud americana cuestionara su aplicación.

Se trata de una revelación de dudosa procedencia y refutada en la revista médica The Lancet, en donde se anunció la interrupción del estudio, al dar a conocer sobre los posibles efectos nefastos de la hidroxicloroquina entre enfermos de la Covid-19 al admitir que este plantea “serias cuestiones científicas”.

Esta advertencia fue publicada el martes como una “expression of concern” (“expresión de preocupación”, en inglés), un término formal empleado por las revistas científicas cuando un estudio plantea potencialmente un problema. Lo propio hizo el New England Journal of Medicine, otra respetada revista médica que publicó otro estudio basado en los mismos datos cuestionados.

El artículo en cuestión, que concluyó que esta molécula no solo no es beneficiosa contra la Covid-19, sino que además aumenta el riesgo de morir, condujo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a interrumpir los ensayos clínicos de la hidroxicloroquina y a varios países, sobre todo de América Latina, a cambiar las pautas para el tratamiento del Covid-19.

El estudio se basó en los datos de unos 96 mil pacientes ingresados entre diciembre y abril en 671 hospitales del mundo y supuestamente comparó la evolución de quienes recibieron este tratamiento y de quienes no.

Aunque parte de la comunidad científica duda de la eficacia de la hidroxicloroquina, varias decenas de expertos expresaron en una carta abierta su “preocupación” por la metodología empleada en este trabajo, basado en información recopilada por Surgisphere, una empresa de análisis de datos de salud basada en Estados Unidos.

Por su parte, los autores, liderados por el doctor Mandeep Mehra, director ejecutivo del Brigham and Women’s Hospital Center for Advanced Heart Disease, en Boston, defienden sus resultados. “Estamos orgullosos de contribuir en los trabajos sobre la Covid-19” en este periodo de “incertidumbre”, declaró a la AFP el 29 de mayo Sapan Desai, director de Surgisphere.

Por su parte el portal The Guardian halló que varios de los empleados de Surgisphere tienen poca o ninguna formación o antecedentes científicos. Uno de los empleados parece ser un autor de ciencia ficción y artista de fantasía. Otro empleado que figura como ejecutivo de marketing es una modelo de contenido para adultos y una anfitriona de eventos. Según su página de LinkedIn, la semana pasada la empresa contaba sólo con seis empleados, un número que bajó a tres empleados a partir del miércoles.