Investigadores advierten de amenaza de tsunami para Alaska

Científicos han llegado a la conclusión de que existe "un riesgo raro, pero real" de que un tsunami causado por un sismo podría inundar partes de la costa de Anchorage bajo ciertas condiciones.

Lo que representa un cambio con respecto a lo que se pensaba hasta este momento sobre el riesgo que corría la mayor ciudad de Alaska.

Según con reportes publicados en el periódico Anchorage Daily News.

Anteriormente, los investigadores señalaron que las aguas poco profundas de la ensenada de Cook podrían funcionar para disminuir el poder de un posible tsunami.

Sin embargo eso no estaba basado en modelos científicos, declaró Elena Suleimani, autora del reporte y modeladora de tsunamis del Centro Sismológico de Alaska.

"Hasta ahora, nuestra comprensión del riesgo o del nivel de exposición al peligro era sólo anecdótica" declaró la especialista.

El estudio fue elaborado en conjunto por la Universidad de Alaska en Fairbanks y la División de Estudios Geológicos y Geofísicos.

Los hallazgos se consiguieron de un esfuerzo realizado por primera vez para modelizar los posibles efectos del tsunami en Anchorage en función de diversos escenarios sísmicos.

"Para que la energía de las olas del tsunami llegue a la parte superior de la ensenada de Cook coincidiendo con una marea alta natural, debe darse una combinación poco frecuente de magnitud, ubicación y momento del sismo", afirmaron en la investigación publicada esta semana.

Parte de las razones para la creencia general que Anchorage no era susceptible fue que durante un terremoto de magnitud 9.2 en 1964 no se observó ningún tsunami en la ciudad.

No obstante mediante el uso de modelos, descubrieron que el terremoto sí causó un tsunami de 3 metros que pasó desapercibido porque sucedió a las 2 am, durante una marea baja de 4.9 metros que hizo que el nivel del agua se mantuviera por debajo de los niveles normales de marea alta.

La modelización del futuro potencial de tsunami para Anchorage evalúa situaciones hipotéticas que implican un sismo de magnitud superior a 8.5.

El peor escenario posible afectaría en especial a los terrenos e infraestructura del parque, como el puerto, pero también a algunas viviendas situadas frente al mar, según Amanda Loach, directora de la oficina de manejo de emergencias de Anchorage.

“La dinámica de la ensenada de Cook es tal que una ola destructiva probablemente se produciría en cuestión de horas, por lo que la gente podría ser advertida con antelación” agregó

Por último afirmó que la ciudad y el estado planean trabajar en un plan para hacer frente al riesgo, aunque los residentes no deben alarmarse por el informe, deben pensar en la preparación.

Alaska's Division of Geological and Geophysical Surveys (@akdggs) released NEW Anchorage tsunami inundation maps.@akdggs

New release! RI 2023-2, Tsunami inundation maps, https://t.co/zT4LOrOU8u



This study is a collaboration with @NWS_NTWC, @AlaskaDHSEM, @AKearthquake, @NOAA pic.twitter.com/PfOeBynb01