NASA logra fotografiar a un dragón en el cielo

Islandia.-En los cielos de la nórdica Islandia, en cuyo escudo nacional –no por casualidad– aparece un dragón, logró la NASA fotografiar una extraña y espectacular aurora boreal con forma de dragón verde.

De acuerdo con el portal de noticias RT, en la foto se deja apreciar la silueta de esta criatura mitológica, y se disciernen claramente su cabeza y sus alas. Además, el fotógrafo incluyó a ras de la tierra y en primer plano una figura humana: la de su madre, vista de espaldas, que corrió sobre la nieve para contemplar el fenómeno. "¿Alguna vez ha visto un dragón en el cielo?", preguntó la agencia espacial estadounidense al difundir la gráfica.

"La aurora fue causada por un agujero en la corona solar"

"La aurora fue causada por un agujero en la corona solar, que expulsó partículas cargadas por un viento solar que siguió un cambiante campo magnético interplanetario hasta la magnetosfera de la Tierra. Cuando algunas de estas partículas chocaron con la atmósfera terrestre, excitaron los átomos que posteriormente emitieron luz: la aurora", explica la NASA.

