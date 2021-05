Jennifer López inyecta a su madre en el escenario frente a las cámaras

JONATHAN LANDRUM Jr.

INGLEWOOD, California.- El presidente Joe Biden habló sobre la seguridad de la vacuna contra el COVID-19, el príncipe Enrique instó a la distribución de la vacuna en todas partes y Jennifer López abrazó a su madre vacunada en el escenario durante uno de los conciertos más grandes en el sur de California desde que la pandemia sacudió al mundo hace más de un año.

Celebridades y líderes políticos se reunieron el domingo por la noche para hablar sobre la importancia de la equidad en las vacunas en "Vax Live: The Concert to Reunite the World" de Global Citizen, en el estadio SoFi en Inglewood, California. El evento de recaudación de fondos fue grabado y se transmitirá el 8 de mayo por ABC, ABC News Live, CBS, YouTube y las emisoras de radio de iHeartMedia.

El concierto incluyó actuaciones de López, Eddie Vedder, Foo Fighters, J Balvin y H.E.R.

Ben Affleck, Chrissy Teigen, Jimmy Kimmel, Sean Penn y David Letterman aparecieron como oradores invitados.

Las vacunas son seguras, afirmaron Joe Biden y Jennifer López

Todos en la audiencia estaban completamente vacunados. El personal de prensa y producción debía mostrar una prueba de COVID negativa antes de ingresar al estadio.

"Las vacunas son seguras. Se los prometo. Funcionan", dijo Biden, quien fue acompañado en un mensaje de video por la primera dama Jill Biden. Ambos aparecieron como parte de la iniciativa "We Can Do This" (Podemos hacer esto) para aumentar la confianza en las vacunas de COVID-19.

"Estamos trabajando con líderes de todo el mundo para compartir más vacunas e impulsar la producción para asegurarnos de que todos los países tengan las vacunas que necesitan", continuó el presidente. "Si hacemos esto, no tendremos que perdernos otro momento".

El evento fue parte de un creciente coro que busca una distribución más amplia y equitativa de las vacunas contra el COVID-19.

Recaudan fondos para adquirir 10 millones de vacunas

Global Citizen dijo que 53,8 millones de dólares en compromisos filantrópicos y corporativos ayudaron a adquirir casi 10,3 millones de dosis, superando el objetivo de la campaña Vax Live.

El príncipe Enrique dijo que proporcionar vacunas en todo el mundo es imperativo, especialmente en los países más pobres. Dijo que se solidariza con India, que está atravesando una segunda ola "devastadora" del virus.

El príncipe Enrique, duque de Sussex, participa en el evento "Vax Live: The Concert to Reunite the World" el domingo 2 de mayo de 2021 en el SoFi Stadium en Inglewood, California. (Foto por Jordan Strauss/Invision/AP)

"La vacuna debe distribuirse a todos en todas partes", dijo el duque de Sussex. Él, junto con su esposa Meghan, lideran un esfuerzo para recaudar fondos para el programa de intercambio de vacunas COVAX, que espera producir 19.000 millones de dólares para pagar vacunas para trabajadores médicos.

"No podemos descansar o recuperarnos verdaderamente hasta que haya una distribución justa en todos los rincones del mundo", dijo. "El virus no respeta fronteras y el acceso a la vacuna no se puede determinar por geografía".

Jennifer López rinde tributo a socorristas y enfermeros

El evento también destacó los esfuerzos de los socorristas y los trabajadores de la salud durante la pandemia. Selena Gómez, la presentadora del programa, calificó a los trabajadores esenciales y de primera línea de "confiables" y "valientes".

"Muchos de nosotros tuvimos que quedarnos en casa, pero no todos tenían la opción", dijo la cantante. "Ustedes nos dio el ejemplo a todos, tanto en cómo permanecieron en sus trabajos como en que debemos vacunarnos lo antes posible".

Cada actuación musical hizo que las cosas parecieran casi normales con los asistentes parados en sus asientos uno al lado del otro mientras otros bailaban con sus mascarillas puestas. Algunos se abrazaron con entusiasmo.

H.E.R. actuó en un pequeño escenario afuera del estadio con un grupo de personas tocando sus guitarras.

Antes de la actuación de López, la estrella del Bronx le dijo al público que no pudo pasar la Navidad con su madre, Guadalupe Rodríguez. La cantante invitó a su progenitora completamente vacunada al escenario, y ambas interpretaron juntas "Sweet Caroline" de Neil Diamond.

"Cuando estaba pensando qué cantar esta noche, recordé la canción que ella solía cantarme cuando era bebé", dijo López, quien más tarde interpretó su sencillo de 2016 "Ain't Your Mama".

Eddie Vedder dijo que el concierto era la primera "prueba de la vida que todos nos hemos perdido" durante más de un año.

"Este es un sentimiento que no hemos tenido en un tiempo", dijo. "Hay un micrófono, una multitud. Se siente bien".

Foo Fighters tocó el himno de rock "Back In Black" con el líder de AC/DC Brian Johnson.

"Aún no salimos del bosque, pero permítanme decirles que soy un firme creyente en la idea de que la música debe compartirse con la gente", dijo el líder de Foo Fighters, Dave Grohl. "Trabajemos tan duro como podamos para asegurarnos de poder hacer esto todas las noches".

Hugh Evans, fundador y director ejecutivo de Global Citizen, dijo que quiere mantener el impulso del momento.

"Tratábamos de resaltar lo obvio, que deberíamos luchar por la equidad", dijo. "Es algo que no debería requerir aritmética".