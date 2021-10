La misión BepiColombo revela sus primeras imágenes de Mercurio

BERLÍN.- Una nave espacial conjunta europeo-japonesa obtuvo su primera imagen de Mercurio al pasar por el planeta más interior del sistema solar en el marco de una misión para poner en órbita dos sondas en 2025.

La misión BepiColombo realizó el primero de los seis sobrevuelos de Mercurio a las 11:34 p.m. GMT (7:34 p.m. EST) del viernes, utilizando la gravedad del planeta para frenar la nave.

Después de sobrevolar Mercurio a altitudes de menos de 200 kilómetros (125 millas), la nave espacial tomó una foto en blanco y negro de baja resolución con una de sus cámaras de monitoreo antes de alejarse nuevamente.

La Agencia Espacial Europea (ESA) dijo que la imagen capturada muestra los rasgos característicos de Mercurio con marcas como de viruela en el hemisferio norte, entre ellos el cráter Lermontov de 166 kilómetros (103 millas) de diámetro.

We might have been late with the first image, but we're early with the follow-up 😉 Here are a few more incredible first impressions from our first #MercuryFlyby - plus annotations to guide the eye!https://t.co/8RpPeJVBDM#ExploreFarther pic.twitter.com/KkF2wF2vVp