La muerte de una mascota es tan dolorosa como despedir a un ser querido

REINO UNIDO.- Distintos profesionales y estudiosos de las emociones humanas han confirmado que la muerte de una mascota puede ser tan dolorosa como la de un ser querido.

Según un estudio del Departamento de Psicología de la Universidad de Central Lancashire en Reino Unido, el vínculo que forjamos con nuestras mascotas es comparable al que tenemos con los humanos.

El problema, por supuesto, es que ellas lamentablemente viven menos años que los humanos, y nos toca despedirnos mucho más rápido.

Cuando se trata de la muerte de una mascota, no solo nos despedimos de un ser al que quisimos muchos. Con ella también se van los buenos tiempos vividos, la costumbre de dormir juntos, y esa hermosa sensación de tener a alguien que siempre está esperando que regreses a casa.

Lo peor de todo es que, como dijimos al comienzo, no todo el mundo comprende este dolor al perder a una mascota. Hay personas que no tienen compañeros animales en casa, o que no generan esa relación de apego con ellas.

