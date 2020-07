¡Como nunca lo habías visto! La NASA revela imágenes inéditas cercanas al sol

Una nave espacial europea y de la NASA ha tomado las imágenes más cercanas jamás tomadas del sol, revelando innumerables pequeñas "fogatas" encendidas en todas partes.

Los científicos publicaron el jueves las primeras imágenes tomadas por Solar Orbiter que fue lanzado el 9 de febrero del 2020.

El orbitador estaba a unos 48 millones de millas (77 millones de kilómetros) del sol, aproximadamente a medio camino entre la Tierra y el sol, cuando tomó las impresionantes imágenes de alta resolución el mes pasado.

#SolarOrbiter has made its first close pass by the Sun, studying our star and space with a comprehensive suite of instruments — and the data is already revealing previously unseen details. This is #TheSunUpClose. https://t.co/rVMjz45DoY pic.twitter.com/YLKBXRNQZb