Después de tres años, el fenómeno climático La Niña, que alarga la temporada de huracanes del Atlántico y agrava las sequías en el oeste de Estados Unidos, ha terminado, dijo la Administración Nacional del Océano y la Atmósfera (NOAA por sus siglas en inglés) el jueves.

En general, es una buena noticia para Estados Unidos y otras partes del mundo, incluido el noreste de África arrasado por las sequías, según los científicos.

El globo se encuentra en lo que se llama una situación “neutra” y probablemente avanza hacia un El Niño hacia agosto o septiembre, dijo la climatóloga Michelle L’Heureux, jefa de la oficina de pronósticos El Niño/La Niña de NOAA.

La Niña has ended and #ENSO-neutral conditions are expected to continue through the Northern Hemisphere spring and early summer 2023. This is the final #LaNina Advisory for this event. https://t.co/5zlzaZ1aZx pic.twitter.com/dXOLGmOP7I