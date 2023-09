"Plants, People, Planet" publicó un estudio donde revelaron que la Rafflesia, considerados como uno de los géneros de plantas más icónicos a nivel mundial, debido a que contiene a las flores más grandes del mundo, están amenazadas.

Científicos detallaron que de las 42 especies que conforman dicho género están en peligro.

Como dato curioso y adicional estás flores han sido tan llamativas que sirvieron como inspiración para “Vileplume”, la última evolución del pokémon Oddish.

Los organismos del género Rafflesia son parásitos de otras plantas en bosques tropicales del sudeste de Asia.

La mayor parte de su vida se mantienen ocultos a la vista de las personas, dado que existen como un sistema de filamentos en forma de hilos que invaden a su huésped.

Luego producen un capullo similar a una col que atraviesa la corteza de la planta infectada.

Después, toma la forma de una flor de cinco lóbulos que mide hasta un metro de diámetro.

Algunos la denominan como "flor cadáver" porque produce un olor a carne podrida para atraer a las moscas polinizadoras.

Los especialistas señalan que gracias a este peculiar ciclo de vida y a contar con distribuciones muy limitadas, aún es escaso el entendimiento de estas flores.

Especificaron que sólo una está listada en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Con el objetivo de comprender mejor qué tan vulnerables son, un grupo de científicos estableció la primera red mundial coordinada para evaluar los peligros que enfrentan.

Se basaron en los criterios usados por la UICN para clasificar a las 42 especies del género.

Con ello determinaron que 25 están en peligro crítico de extinción, 15 amenazadas y dos vulnerables.

Además, el 67 % carece de protección tanto en estrategias nacionales de conservación como regionales.

Las poblaciones que todavía sobreviven poseen pocos individuos y se encuentran en áreas en riesgo crítico de ser usadas para la agricultura.

De acuerdo con los investigadores, conservar su hábitat es una prioridad urgente porque los intentos por propagar plantas Rafflesia en jardines botánicos han tenido éxito limitado.

"Este nuevo estudio destaca cómo los esfuerzos de conservación global dirigidos a las plantas, por muy icónicas que sean, se han quedado rezagados con respecto a los de los animales"

La advertencia fue proporcionada por Chris Thorogood, coautor del estudio y subdirector del Jardín Botánico de la Universidad de Oxford de Reino Unido.

En primera instancia, propusieron que todas sus especies sean agregadas de forma inmediata a la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN.

De manera adicional recomendaron un plan de acción con cuatro puntos:

-Proporcionar mayor protección a sus hábitats

- Mejorar el entendimiento de toda la diversidad de dicho género porque todavía hay varias sin ser documentadas

-Desarrollar métodos para propagarlas exitosamente fuera de sus hábitats nativos

-Crear iniciativas de ecoturismo que incentiven a comunidades locales a conservar a las Rafflesia.

