Esto es lo que dices con tu lenguaje corporal, según el FBI

CIUDAD DE MÉXICO.- La interpretación del lenguaje corporal está lleno de mitos, gracias a la mala información que se difunde a través de películas y series de televisión, por ejemplo, popularmente se cree que cuando alguien cruza sus brazos de repente significa que está intentando bloquear a su interlocutor; sin embargo, eso es falso.

“Lo que se cree es que, si cruzas los brazos, es un comportamiento de bloqueo. Eso es una tontería. Incluso cuando no te gusta una persona que está frente a ti, esto no es para bloquearlos: es en realidad para tranquilizarte. En esencia, es un abrazo“, explicó al respecto el exagente del FBI Joe Navarro en un video para Wired, publica el portal López-Dóriga Digital.

El agente Navarro, quien relató que por 25 años se dedicó a detectar espías para la agencia estadounidense, se ofreció a explicar para Wired algunos elementos básicos sobre el estudio del lenguaje corporal.

“Nunca nos encontramos en un estado en el que no estemos transmitiendo información“, aseguró el exoficial.

Joe Navarro explica que el gesto de cruzar los brazos está relacionado con un intento de confortarse a sí mismo cuando se está triste o afligido. Por otra parte, cuando una persona mira hacia arriba u otros lados significa que está procesando información, y con ello no se puede detectar una mentira o sentimiento.

Otro mito es el de interpretar el tomarse de la nariz, tapar la boca o aclarar la garganta como un signo de que la persona miente, sin embargo, también se trata de comportamientos tranquilizantes.

“El trabajo de espionaje no está para nada cerca de lo que vemos en películas”, aseguró el exagente del FBI.

¿Dónde hay que poner atención?

Joe Navarro, también autor del libro ‘The Dictionary of the Body Languaje‘ (‘El Diccionario del lenguaje corporal’), explica que cuando hacía interrogatorios, él observaba las expresiones no verbales de las personas para saber qué iba a preguntar a continuación.

Señaló que lo primero que hace es ver el cabello, si está sano o bien arreglado; otro elemento a tomar en cuenta, asegura, es la frente, pues revela si una persona está estresada.

Los ojos también dan información de la persona. El espacio entre los ojos también aporta datos interesantes, “frecuentemente cuando algo no nos gusta hacemos una ‘nariz de conejo'”.

Cuando una persona comprime los labios o los succiona es un símbolo de disgusto o molestia. Inclinar la cabeza hacia un lado demuestra relajación, y cuando ese gesto desaparece significa que hay un problema o algo llama la atención.

Encojerse de hombros repentinamente es una señal de ignorancia sobre algo. Cruzar los dedos revela disgusto o incomodidad.

Pararse con las manos en la cintura y las piernas abiertas es símbolo de una actitud territorial. Los pies también juegan un papel importante en el lenguaje corporal, pues pueden revelar cómo se siente una persona ante una pregunta o hecho.

“Cuando estudiamos (expresiones) no verbales, no se trata de hacer juicios, sino que estamos evaluando qué transmite la persona en ese momento”, acotó Navarro.

La manera en que nos arreglamos, la ropa que elegimos y el modo en que nos conducimos revela información sobre nosotros, asegura el exagente. Lo mismo sucede con la postura, la frecuencia con la que miramos el reloj o cómo nos paramos.

“Todas estas cosas se toman en cuenta porque transmiten información, depende de nosotros entonces usar esa información”, comentó.

Finalmente, el exoficial del FBI analizó el lenguaje corporal de varias personas que no conocía.