Locutor de radio anti vacunas muere por COVID-19 en EU

ESTADOS UNIDOS.- Phil Valentine, un locutor de Nashville (Tennessee.) que mantenía una actitud escéptica en relación a las vacunas contra el coronavirus, falleció este sábado a los 61 años por complicaciones relacionadas al COVID-19, según lo anunció su emisora SuperTalk 99.7WTN en su cuenta de Twitter.

We are saddened to report that our host and friend Phil Valentine has passed away. Please keep the Valentine family in your thoughts and prayers. pic.twitter.com/vhXpE7x0oX