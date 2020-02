¡Nuestro planeta tiene una nueva luna!

La Tierra ha ganado una nueva luna. Se llama CD3 y se estima que tiene entre 1.8 y 3.6 metros de diámetro, informó el Centro de Planetas Menores de la Unión Astronómica Internacional (MPC, por sus siglas en inglés).

Aunque no es visible a simple vista, la nueva luna está ahí. La fuerza de gravedad de nuestro planeta le ha sujetado y, por lo pronto, se le define como “temporalmente vinculada” al globo terrestre.

En la circular difundida por el Centro, se asegura que “no se observa evidencia de perturbaciones debido a la presión de la radiación solar, y no se ha encontrado ningún vínculo con un objeto artificial conocido.

El nuevo satélite natural de nuestro hogar fue descubierto el 15 de febrero pasado por los astrónomos de la Universidad de Arizona (UA), en Tucson. Dos días después, se realizaron más de 30 observaciones del objeto que ha cautivado a los científicos.

También te puede interesar: Luna llena: ¿Cuáles son las fases de la luna?

Según Kacper Wierzchos, investigador de la UA, el hallazgo es significativo pues este es el segundo asteroide que se sabe que orbita la tierra. El primero se descubrió en 2006, y recibió el nombre de RH120.

BIG NEWS (thread 1/3). Earth has a new temporarily captured object/Possible mini-moon called 2020 CD3. On the night of Feb. 15, my Catalina Sky Survey teammate Teddy Pruyne and I found a 20th magnitude object. Here are the discovery images. pic.twitter.com/zLkXyGAkZl