Madre e hija mueren en el mismo hospital tras rechazar la vacuna antiCOVID

Una mujer y su madre, ambas seguidoras de las teorías de la conspiración sobre las vacunas contra el coronavirus, fallecieron con solo unos días de diferencia en el mismo hospital a las afueras de Belfast, Irlanda del Norte, tras haber contraído el COVID-19, informa BBC.

Sammie-Jo Forde, de 32 años, murió el pasado domingo en el Hospital de Ulster, donde había sido tratada en la misma sala que su madre, Heather Maddern, de 55 años, quien falleció el 31 de agosto, a dos camas de distancia de la suya. "Trabajaron juntas, vivieron juntas y murieron juntas", comentó Kevin McAllister, la expareja de Maddern, sobre la estrecha relación que mantenían madre e hija.

Distraught father of 32yo daughter describes how she and his ex-partner died from Covid just days apart. Neither of them had been vaccinated.



