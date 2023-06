Madres delfines utilizan lenguaje infantil con sus crías

Un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences reveló que las madres delfines utilizan un tipo de lenguaje infantil de tonos agudos.

Similar a lo que hace una madre humana cuando platica con su pequeño.

Los expertos descubrieron que los delfines nariz de botella hembras cambian de tono cuando se comunican con sus bebés.

Los científicos grabaron los silbidos distintivos de 19 madres delfines en Florida cuando eran acompañadas por sus crías ya sea nadando a solas con ellos o en la presencia de otros adultos.

Recalcaron que el silbido firma de un delfín es una señal única e importante, que se puede comparar “a pronunciar su nombre”.

Laela Sayigh, bióloga marina de la Institución Oceanográfica Woods Hole declaró "Ellos utilizan esos silbidos para informar de su paradero unos a otros. Periódicamente dicen: 'aquí ando, aquí ando".

Identificaron que cuando dirigen la señal a sus crías, el tono del silbido de la madre es más agudo y el rango de tonos es mayor de lo normal.

"Esto se verificó con todas las mamás en el estudio, las 19 de ellas", señaló el biólogo Peter Tyack, de la Universidad de St. Andrews.

La obtención de estos datos no fue sencilla, durante más de 30 años, los investigadores pusieron micrófonos especiales en múltiples ocasiones a las mismas madres delfines silvestres en la bahía de Sarasota, en Florida, para grabar sus silbidos distintivos.

Contemplando los años en que tenían a sus crías y cuando ya no estaban juntos, consientes que los delfines chicos permanecen con sus madres en promedio tres años, en algunos casos más tiempo.

Mientras que los padres no tenían un papel prolongado en la crianza.

Se desconoce por qué exactamente las personas, los delfines y otras criaturas usan un lenguaje distinto al hablar con bebés.

Sin embargo los especialistas creen que es posible que ayude al menor a aprender a emitir nuevos sonidos.

Otra de sus teorías es que quizá empleen tonos específicos para captar la atención de sus pequeños.

Una investigación realizada en los ochenta indicó que los bebés humanos probablemente prestan más atención a una voz con mayor rango de tonos.

Los macacos Rhesus hembra modifican sus llamados presumiblemente para tener y mantener la atención de sus crías.

Mientras que los pinzones mandarines elevan tono y hace más lento el ritmo de sus cantos cuando se dirigen a sus polluelos.

En el estudio de los delfines, los científicos se centraron únicamente en su silbido distintivo, así que desconocen si también utilizan habla infantil para otras acciones o si así se ayuda a las crías a que aprendan a "comunicarse", como parece suceder con las personas.

"Tendría sentido que hubiera adaptaciones similares en los delfines nariz de botella, una especie longeva y altamente acústica", cuyas crías deben aprender a emitir muchos sonidos para comunicarse, comentó Frants Jensen, ecólogo conductual de la Universidad Aarhus.

Un estudio publicado, detalló que las hembras delfines nariz de botella cambian de tono cuando se dirigen a sus crías. Los investigadores registraron los silbidos característicos de 19 delfines madre en Florida, cuando estaban acompañados por sus crías y cuando nadaban solos. pic.twitter.com/vfJPbPZwJI — reportes.360 (@Reportes360) June 28, 2023

Con información de AP. .