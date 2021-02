Mars 2020: El rover Perseverance aterriza con éxito en Marte (VIDEO)

MÉXICO.- el rover Perseverance de la NASA aterrizó en Marte en una búsqueda épica para recuperar rocas que podrían responder si alguna vez existió vida en el planeta rojo.

La agencia espacial dice que el Perseverance de seis ruedas se precipitó a través de la delgada atmósfera naranja y se posó en la superficie el jueves en la maniobra más arriesgada de la misión. Marte ha sido durante mucho tiempo una trampa mortal para las naves espaciales entrantes.

Perseverance recolectará muestras geológicas que serán devueltas a la Tierra en aproximadamente una década para ser analizadas en busca de signos de vida microscópica antigua.

Un rover de la NASA se dirigió hacia un aterrizaje en Marte el jueves en el paso más arriesgado hasta ahora en una búsqueda épica para recuperar rocas que podrían responder si alguna vez existió vida en el planeta rojo.

Los controladores de tierra en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la agencia espacial en Pasadena, California, se prepararon nerviosamente para el descenso de Perseverance a la superficie de Marte, una trampa mortal para las naves espaciales entrantes. Se necesitan 11 minutos y medio de morderse las uñas para que una señal que confirme el éxito en llegar a la Tierra.

El aterrizaje del vehículo de seis ruedas marcaría la tercera visita a Marte en poco más de una semana. Dos naves espaciales de los Emiratos Árabes Unidos y China entraron en órbita alrededor del planeta en días sucesivos la semana pasada.

Las tres misiones despegaron en julio para aprovechar la estrecha alineación de la Tierra y Marte, viajando unos 300 millones de millas en casi siete meses.

Perseverance, el rover más grande y avanzado jamás enviado por la NASA, se convertiría en la novena nave espacial en aterrizar con éxito en Marte, cada una de ellas desde Estados Unidos, a partir de la década de 1970

