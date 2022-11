Misión Artemisa 1: cápsula Orión de la NASA se aproxima a la Luna

Una cápsula de la NASA se acercó a la Luna el lunes, la primera vez desde que el programa Apollo de la NASA arribó hace 50 años.

La misión de Orión, que lleva maniquíes de prueba en lugar de astronautas, representa un gran logro. La prueba de vuelo para orbitar la Luna costó 4 mil 100 millones de dólares y fue lanzada el miércoles.

El acercamiento de 130 kilómetros (81 millas) ocurrió mientras la tripulación de la cápsula y sus tres maniquíes estaban en el lado lejano de la Luna. Debido a una interrupción en la comunicación de media hora, los controladores de vuelo en Houston no supieron si el encendido crítico de los motores iba bien hasta que la cápsula salió de detrás de la Luna, a unos 370 mil kilómetros (232 mil millas) de distancia de la Tierra.

Las cámaras de la cápsula enviaron una imagen del mundo: un pequeño orbe azul rodeado de oscuridad.

LIVE NOW: The @NASA_Orion spacecraft is performing its first powered lunar flyby.



Orion will make its closest approach to the lunar surface during the #Artemis I mission - approximately 80 miles – at 7:57am ET (12:57 UTC). https://t.co/rO5HBPx0Ec